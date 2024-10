Petróleo cai por expectativa de desescalada no Oriente Médio e aumento de reservas nos EUA

Os preços do petróleo cederam nesta quarta-feira (23) depois das declarações do secretário de Estado americano em Israel, que pediu o fim da guerra em Gaza, em um contexto de aumento das reservas de petróleo nos Estados Unidos.

A cotação do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, caiu 1,38%, para 74,99 dólares. Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano com vencimento em dezembro, cedeu 1,89%, para 70,78 dólares.

O mercado viu-se "freado" pela visita do secretário de Estado americano, Antony Blinken, ao Oriente Médio, e pela "possibilidade de uma espécie de cessar-fogo" com o "Hezbollah" e o "Hamas", disse à AFP Robert Yawger, da Mizuho USA.