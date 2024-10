Trump é acusado de agredir ex-modelo apresentada por Epstein (jornal)

Uma ex-modelo acusou Donald Trump de tê-la apalpado depois que eles foram apresentados pelo magnata processado por crimes sexuais Jeffrey Epstein, na década de 1990, revelou nesta quarta-feira o jornal The Guardian.

Segundo Stacey Williams, o suposto abuso ocorreu em 1993, quando ela acompanhou Epstein em uma visita-surpresa ao prédio de escritórios de Trump em Nova York.

"Ele me puxou para perto e começou a me apalpar. Colocou a mão nos meus seios, cintura, nádegas, fiquei paralisada", contou Stacey em uma chamada organizada pelo grupo de pressão Survivors for Kamala, que apoia a adversária de Trump na disputa pela Presidência americana.