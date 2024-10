Israel anuncia que bombardeou depósitos de armas do Hezbollah ao sul de Beirute

Blinken chegou a Doha nesta quinta-feira com o objetivo de acalmar as tensões no Oriente Médio. Antes de visitar a capital do Catar, o secretário de Estado esteve em Israel e na Arábia Saudita.

Ao lado dos Estados Unidos e do Egito, o Catar é um dos países mediadores da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino no sul do território israelense em 7 de outubro de 2023.

No entanto, as negociações para alcançar uma trégua em Gaza falharam até agora. Apenas um cessar-fogo de uma semana foi alcançado em novembro de 2023, durante o qual o Hamas libertou 105 reféns israelenses sequestrados em 7 de outubro em troca de 240 prisioneiros palestinos em Israel.

Além das guerras travadas em Gaza e no Líbano, a região está em suspense desde que o Irã, que apoia o Hamas e o Hezbollah, lançou quase 200 mísseis no dia 1º de outubro contra Israel, que prometeu responder à agressão.

Na quarta-feira, Blinken instou Israel a evitar "uma nova escalada" com a República Islâmica.

- "A cidade tremeu" -

O Exército israelense disse ter bombardeado à noite "várias instalações de armazenamento e fabricação de armas da organização terrorista Hezbollah na área de Dahiyeh".