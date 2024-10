Kamala e Trump trocam ofensas pessoais na reta final da campanha

Após o atentado, o Ministério da Defesa anunciou o bombardeio de 32 alvos do PKK na Síria e no Iraque. Forças curdas na Síria afirmaram que os ataques turcos mataram 12 civis e deixaram mais de 20 feridos.

Baixa no Hezbollah

O Hezbollah admitiu ontem a morte de Hashem Safieddine, um dia após anúncio realizado pelo Exército israelense. Safieddine foi morto durante um bombardeio em Beirute no começo deste mês.

Ele era chefe do Conselho Executivo e o sucessor mais provável de Hassan Nasrallah, líder máximo do grupo xiita assassinado em outro ataque israelense, no final de setembro, em Beirute.

Bombardeio de Israel a Leylaki, no sul de Beirute Imagem: AFP

Sánchez: acordo com Mercosul 'muito próximo'

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou nessa quarta que a União Europeia está "muito perto de fechar" o acordo de livre comércio com o Mercosul. "Temos dois eventos-chave: a cúpula do G20 em novembro, no Rio de Janeiro, e também a cúpula do Mercosul, em dezembro deste ano. Portanto, vamos trabalhar para materializar" o acordo, disse Sánchez durante um evento em Faro, Portugal.