Campanhas de Kamala e Trump lutam por votos em regiões afetadas por furacão na Carolina do Norte

A Reuters viajou centenas de quilômetros pelos condados do oeste da Carolina do Norte durante quatro dias, conversando com cerca de três dezenas de autoridades partidárias, eleitores, candidatos e ativistas para discutir a melhor forma de motivar os eleitores após a passagem do furacão Helene, que matou pelo menos 96 pessoas no Estado.

"Vocês acham que estamos brincando com essas mulas", disse o presidente do Partido Republicano da Carolina do Norte, Jason Simmons. "Vocês terão vários meios tradicionais e não tradicionais de contato com os eleitores."

O número de pessoas a votar antecipadamente na Carolina do Norte sugere que os eleitores entendem o papel de liderança que seu Estado desempenha na eleição. Na semana passada, a Carolina do Norte estabeleceu um recorde de votação antecipada no primeiro dia, com 353.166 cédulas lançadas, superando em 1,3% o recorde anterior de 2020.

Dados publicados na quarta-feira mostraram que 34,5% das cédulas foram de democratas, enquanto 33,9% foram de republicanos, contra 43,7% democratas e 27,5% republicanos durante o mesmo período em 2020.

Trump e Kamala estão quase empatados no Estado, de acordo com o agregador de pesquisas de opinião FiveThirtyEight, com Trump com 48,1% de apoio e Kamala com 47,3%.

Republicanos acreditam que o furacão Helene trouxe apoio para o partido.