Xavi Simons se lesiona e vai desfalcar Leipzig por 'várias semanas'

O jovem meio-campista do Leipzig, Xavi Simons, se lesionou no tornozelo na quarta-feira, na partida da Liga dos Campeões em casa contra o Liverpool (que terminou com uma derrota por 1 a 0), e vai ficar afastado durante "várias semanas", anunciou nesta quinta (24) o clube alemão.

"Infelizmente, Xavi se lesionou num ligamento do tornozelo esquerdo (...) e ficará indisponível durante várias semanas", afirmou o RB Leipzig em seu comunicado.

"O método de tratamento ainda será decidido", acrescentou.