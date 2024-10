Coreia do Sul denuncia acordo de defesa entre Moscou e Pyongyang; Zelensky pede 'reação firme'

"Se isso existe, como falam os meios de comunicação mundiais, acredito que seria um ato conforme às normas do direito internacional", declarou Kim Jong Gyu, vice-ministro das Relações Exteriores encarregado de Assuntos Russos, citado pela KCNA, agência oficial de notícias do regime comunista norte-coreano.

Por sua vez, o presidente ucraniano instou seus aliados ocidentais, que acusam a Coreia do Norte de fornecer armas ao exército russo, a "punir" ambos os países.

"Precisamos de uma reação firme e baseada em princípios por parte dos líderes mundiais", afirmou Zelensky.

A Coreia do Sul expressou sua "grave preocupação pela ratificação" do tratado e exigiu "a retirada imediata das tropas norte-coreanas e a cessação da cooperação ilegal", segundo um comunicado do Ministério sul-coreano das Relações Exteriores.

Os deputados russos ratificaram na quinta-feira, por unanimidade, um acordo de "parceria estratégica global" com a Coreia do Norte.

O texto foi assinado em 19 de junho durante uma visita do presidente russo, Vladimir Putin, a Pyongyang, a capital norte-coreana, e prevê "ajuda militar imediata" se um dos dois países for atacado por outro.