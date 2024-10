Quem está na frente nas Eleições dos EUA? O que dizem pesquisas hoje (25)

A poucos dias da eleição presidencial nos Estados Unidos, marcada para 5 de novembro, o cenário eleitoral segue disputado, com Donald Trump e Kamala Harris em um acirrado embate pelo voto dos americanos.

As pesquisas apontam um empate técnico entre os dois candidatos, enquanto os dados mais recentes indicam uma recuperação de Trump e uma leve queda nas intenções de voto para Kamala Harris.

O mostram as pesquisas nos EUA

A pesquisa mais recente, divulgada pelo jornal The New York Times nesta sexta-feira (25), mostra os candidatos cravados em um empate. Segundo o levantamento, tanto Kamala quanto Trump têm 48% das intenções de voto dos eleitores americanos faltando 11 dias para o encerramento do pleito.