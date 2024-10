Geração Z revela divisão de gênero na hora de escolher entre Trump e Kamala

Em uma eleição extremamente disputada, o ex-presidente republicano aposta inclinar a balança a seu favor graças ao apoio dos jovens masculinos, atraídos por sua política machista, seus negócios imobiliários e sua paixão por falar sobre esportes.

Kamala também estará no Texas para focar nas mulheres jovens. Acompanhada pela rainha do pop Beyoncé, a vice-presidente fará um discurso em defesa ao direito do aborto em um estado onde foram aplicadas algumas das restrições mais rígidas do país.

Em setembro, uma pesquisa da Universidade de Harvard com eleitores de ambos os gêneros, entre 19 e 29 anos, revelou que 70% das mulheres têm a intenção de votar em Kamala e 23% em Trump. Entre os homens, a vice-presidente conta com 53% das intenções de voto e o ex-presidente com 36%.

Outra pesquisa, publicada pela NBC, é mais reveladora: na mesma faixa etária, 59% das mulheres optam pela democrata e 26% pelo republicano. No entanto, entre os homens, os candidatos estão quase empatados, com 42% para Kamala e 40% para Trump.

- Aborto e preços -

"Estou preocupada com os direitos das mulheres e especialmente com os cuidados com a saúde. Já estão tratando de vetar nosso direito ao aborto, o que mais podem nos vetar? Qual será a próxima coisa?", se pergunta Madeline Tena, de 18 anos, e estudante de medicina no Arizona.