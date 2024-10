Sevilla vence na visita ao Espanyol (2-0) com dois gols de Lukebakio

Foi a primeira vitória do Sevilla como visitante nesta temporada e o time ocupa provisoriamente a nona posição da tabela, com 15 pontos, entrando por enquanto na metade superior da tabela e se aproximando das posições europeias.

Por outro lado, o Espanyol (15º, 10 pontos) continua lutando e sofreu a quinta derrota nos últimos seis jogos. Está apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

A má notícia do jogo para o Sevilla foi a substituição por lesão no segundo tempo do goleiro norueguês Orjan Nyland, que deu lugar a Álvaro Fernández, aparentemente devido a um problema no joelho esquerdo.

A décima primeira rodada da Liga espanhola continua neste sábado com mais quatro jogos, entre os quais se destaca o grande 'El Clásico' entre Real Madrid e Barcelona no estádio Santiago Bernabeu.

O Barça chega a esse duelo como líder, três pontos à frente do segundo colocado Real Madrid.

--- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação: