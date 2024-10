City vence Southampton e sobe para a liderança do Campeonato Inglês

Haaland foi mais esperto que a marcação para alcançar um cruzamento de Matheus Nunes e encerrar um jejum de três jogos sem balançar as redes na Premier League.

Em jogo simultâneo, o Aston Villa tropeçou em casa ao empatar em 1 a 1 com o Bournemouth.

Os dois gols da partida saíram no segundo tempo, com o Villa abrindo o placar através do volante Ross Barkley (76') e o atacante brasileiro Evanilson empatando nos acréscimos (90'+6) para os visitantes.

Com o resultado, o Aston Villa sobe para terceira posição na tabela, mas pode ser ultrapassado pelo Arsenal caso o time londrino consiga ao menos um empate com o Liverpool.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: