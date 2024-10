Lula não irá à COP29 no Azerbaijão

No início desta semana, Lula, que completa 79 anos neste domingo, teve que cancelar sua participação na cúpula do grupo Brics na cidade russa de Kazan devido a um acidente doméstico, depois que os médicos recomendaram que ele evitasse longas viagens de avião.

No sábado passado, Lula bateu com a nuca em uma queda no banheiro, um acidente que ele classificou de "grave". No entanto, os últimos exames do presidente apontaram que sua condição era "estável" e que estava "apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília".

Na sexta-feira, Lula participou em Brasília da cerimônia de assinatura do acordo de repactuação da tragédia de Mariana, sem inconvenientes.

De acordo com a imprensa brasileira, a ausência de Lula na COP29, que acontece de 11 a 22 de novembro, não se deve a razões de saúde, mas logísticas.

Lula teria decidido se concentrar na cúpula do G20, que acontece entre 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro, e na reunião anual do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), de 10 a 16 de novembro, no Peru.

