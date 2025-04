Dino mantém decisão do TJ que vetou troca de nome da GCM de São Paulo

Dino comparou a mudança a permitir que um município renomeasse a Câmara Municipal como "Senado Municipal" ou que prefeitura virasse "Presidência Municipal". "A Constituição Federal estabelece, de forma clara, que os municípios possuem Câmaras Municipais como órgãos legislativos e Prefeituras como órgãos do Poder Executivo local", delimita o ministro.

Tais nomenclaturas possuem relevância jurídica, pois delimitam funções, competências e hierarquias institucionais dentro do sistema federativo. Alterá-las criaria confusão institucional, prejudicaria a uniformidade do sistema e poderia levar a conflitos interpretativos, tanto no âmbito jurídico quanto administrativo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, já que correta a decisão cautelar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Trechos da decisão de Flávio Dino, ministro do STF

Dino pediu informações ao prefeito Ricardo Nunes e aos presidentes da Câmara Municipal e do TJ-SP sobre a mudança de nome. O ministro ainda solicitou que o caso seja encaminhado para avaliação da PGR (Procuradoria-Geral da República) e da AGU (Advocacia-Geral da União).

Câmara Municipal aprovou mudança de nome

Mudança de nome foi aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo no mês passado. A troca teve apoio do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que comemorou a aprovação na época.