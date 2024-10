Kamala Harris: poderá uma pioneira subestimada derrotar Trump?

No entanto, o caminho se mostrou difícil no início. A democrata enfrentou críticas severas de que não estava à altura do cargo, a um passo da presidência.

Já criticada por suas políticas vagas durante uma tentativa frustrada de candidatura presidencial contra Biden em 2019, ela se tornou cada vez mais notória - assim como Biden - por suas "saladas de palavras".

Designada por Biden para lidar com as raízes do problema da migração ilegal no país, Harris hesitou e deu aos republicanos uma linha de ataque sobre ser uma "czarina da fronteira" fracassada, que eles usam até hoje.

Mas as coisas começaram a mudar em 2022. Quando a Suprema Corte anulou a decisão Roe vs. Wade, que protegia o direito federal ao aborto, Kamala finalmente encontrou sua voz.

Ela se mobilizou pelo país em torno da questão e assumiu um papel cada vez mais proeminente na segunda campanha presidencial de Biden - com funcionários admitindo em privado que ela estava de olho em sua própria candidatura em 2028.

Mas poucos sonhavam que o momento para ela tentar a presidência chegaria tão cedo.