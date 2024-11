Bolsonaro declara apoio a Trump; governo teme pressão por anistia

"Só não aconteceu um golpe no Brasil em 2023 por não ter apoio dos EUA", disse ao UOL o senador Randolfe Rodrigues (AP-PT). Segundo ele, a eleição americana terá um impacto mais profundo no Brasil que a eleição municipal. "Se Trump vencer, o Brasil sofrerá a maior pressão sobre sua democracia desde 1985", acredita. "O impacto na democracia do continente será profundo."

"Bolsonaro diz que vai voltar em 2026. Uma vitória do Trump poderia fortalecer a narrativa do movimento bolsonaristas de que ele está sendo impedido de voltar ao poder", disse Rogério Sottili, diretor-executivo do Instituto Vladimir Herzog e que, no começo do ano, liderou uma missão de deputados e vereadores brasileiros para dialogar com as autoridades do campo democrático americano.

Para ele, a vitória de Trump "empodera e dá argumentos para que o movimento bolsonarista se viabilize". Um dos impactos poderia ser o fortalecimento da narrativas de que os ataques de 8 de janeiro de 2023 no Brasil e 6 de janeiro de 2021 no EUA foram para supostamente "defender a democracia".

O próprio Trump já sinalizou que, se eleito, irá anunciar um "perdão" aos atores da invasão do Capitólio. Para ele, trata-se de um "dia de amor" e os envolvidos são "patriotas".

Aliados de Trump querem ofensiva contra esquerdas na América Latina

A ofensiva na América Latina também consta do Projeto 2025, um plano criado por ultraconservadores dos Estados Unidos com apoio de mais de uma centena de conselheiros de Donald Trump. O ex-presidente nega qualquer envolvimento no projeto, algo que é contestado por Kamala Harris.