Trump ameaça o mundo com seu 'Projeto Vingança'

Está chegando a hora da grande decisão.

Donald Trump já demonstrou durante toda a longa campanha eleitoral que é uma grande ameaça, não só para a democracia e as instituições americanas, mas para o mundo civilizado.

Se ele for eleito na terça-feira (5), será muito mais perigoso do que foi no outro mandato porque agora seu único plano de governo consiste num "Projeto Vingança", contra tudo e contra todos que se colocaram em seu caminho.