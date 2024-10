Sabalenka lidera ranking da WTA; Bia Haddad cai para 17º lugar

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka continua no topo do ranking mundial da WTA, onde ela destronou a polonesa Iga Swiatek na semana passada, com a americana Jessica Pegula perdendo o quarto lugar para a italiana Jasmine Paolini, conforme divulgado nesta segunda-feira (28).

Atrás da americana Coco Gauff (3º), Paolini se beneficiou, sem ter jogado, da perda de pontos de Pegula que caiu para o sexto lugar. Uma mudança decisiva com a aproximação do WTA Masters, que vai reunir as oito melhores jogadoras da temporada, de 2 a 9 de novembro, em Riad, na Arábia Saudita.

Entre as raras tenistas no topo do ranking que participaram de torneios na semana passada, a chinesa Zheng Qinwen, que no domingo conquistou o WTA 500 de Tóquio, permaneceu na 7ª colocação.