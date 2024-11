Fugitivo, condenado do 8/1 é detido na Argentina ao tentar renovar refúgio

O UOL revelou em maio que centenas de militantes bolsonaristas investigados e condenados pelos atos golpistas quebraram a tornozeleira e fugiram para o Uruguai, Paraguai e Argentina desde o início do ano. A maioria está na Argentina em busca de refúgio político.

17 anos de prisão

Com mandado de prisão em aberto, Oliveira foi condenado a 17 anos de prisão em fevereiro. Ele fugiu para a Argentina juntamente com a esposa, Alessandra Faria Rondon - também condenada a 17 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado no 8 de Janeiro.

O casal também foi condenado pelos crimes de dano qualificado, deterioração do patrimônio, associação criminosa armada e abolição violenta do Estado Democratico de Direito.

Eles moravam em Vitória da Conquista (BA), porém Oliveira é de Minas Gerais e ela, de Mato Grosso. Ambos foram julgados no plenário virtual do STF. O ministro Alexandre de Moraes foi o relator do processo.

A reportagem apurou que, no momento da detenção, Oliveira ficou desesperado, sem saber o que aconteceria com ele. O fugitivo chegou para renovar seu pedido de refúgio político e foi conduzido a uma delegacia de polícia.