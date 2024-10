Sinner segue liderando ranking da ATP antes do Masters 1000 de Paris

Nas horas que antecedem o início do Masters 1000 de Paris, último grande torneio antes do Masters de Turim no final da temporada, o 'Top 10' do ranking da ATP permaneceu inalterado, e é liderado pelo italiano Jannik Sinner.

Atrás deles estão o espanhol Carlos Alcaraz (2º) e o alemão Alexander Zverev (3º), enquanto o sérvio Novak Djokovic ocupa a quarta posição. 'Djoko' não defenderá seu título em Bercy esta semana, abrindo as portas para um novo campeão antes que o torneio se mude para Nanterre, a partir da próxima temporada.

O britânico Jack Draper, vencedor do torneio de Viena no domingo, entra no 'Top 15' pela primeira vez na carreira, enquanto o americano Ben Shalton (19º), finalista no torneio da Basileia, ganha quatro posições e entra no 'Top 20'.