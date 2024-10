Chuvas torrenciais deixam sete desaparecidos na Espanha

Sete pessoas estão desaparecidas na Espanha após chuvas torrenciais que provocaram inundações repentinas no sul e no leste do país nesta terça-feira (29), informaram as autoridades.

As águas turvas invadiram as ruas do município de Letur, na província de Albacete (leste), arrastando automóveis, segundo imagens exibidas pela televisão espanhola.

Os serviços de emergência estavam em busca de seis pessoas desaparecidas devido às inundações repentinas na cidade, declarou a delegada do governo central na região de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, à emissora pública TVE.