Tales Faria: 'País sofreu ataque de arrogância e ganância do time de Moro'

Após a anulação assinada pelo ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de todas as condenações da Lava Jato contra o ex-ministro José Dirceu (PT), o senador e ex-juiz Sergio Moro (União) rebateu dizendo não haver base para a decisão e que "o combate à corrupção foi esvaziado sob a benção do governo Lula (PT)". As declarações foram classificadas como um ataque de arrogância e ganância para o colunista Tales Faria, no UOL News da tarde desta terça-feira (29).

Isso tudo era esperado. Infelizmente, o país sofreu um ataque de arrogância, incompetência e ganância dessa equipe liderada pelo Moro, que ficou evidente com a Lava Jato que eles tinham um projeto político.