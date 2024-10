Israel prossegue com ofensiva no Líbano e Gaza em meio a críticas por proibir a UNRWA

Israel enfrentou uma onda de reações internacionais nesta terça-feira (29) contra a sua decisão de proibir as atividades da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA), enquanto prossegue com as ofensivas na Faixa de Gaza e no Líbano.

No território palestino, a agência da Defesa Civil informou nesta terça-feira quase 100 pessoas morreram em um bombardeio noturno no norte do território, onde o Exército israelense intensificou as operações terrestres e aéreas.

No Líbano, onde o movimento Hezbollah anunciou a nomeação do seu número dois, Naim Qassem, como sucessor do falecido líder Hassan Nasrallah, a agência de notícias estatal relatou uma profunda incursão de tanques israelenses no sul.