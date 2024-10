Kamala pronuncia suas alegações finais contra Trump a uma semana das eleições

Kamala Harris vai apelar nesta terça-feira (29) aos americanos para que virem a página e recuperem o otimismo, no local onde Donald Trump discursou a seus apoiadores antes do ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

Quando entrou na campanha, após a desistência do presidente Joe Biden, a vice-presidente pisou firme no acelerador, elevando o ânimo do partido e assumindo a liderança nas pesquisas nacionais, embora com o passar das semanas, a vantagem tenha diminuindo.

Agora estão lado a lado nas pesquisas, com empate técnico nos sete estados que devem definir o resultado das eleições. O local das alegações finais da ex-procuradora, de 60 anos, a dois passos da Casa Branca, não foi escolhido por acaso.