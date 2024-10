Na reta final, Trump se distancia ainda mais do centro

A candidata de 60 anos também abandonou várias posições expressadas no passado, do clima até as armas de fogo, para evitar ser considerada muito progressista por este eleitorado em uma disputa que pode ser decididas por uma pequena diferença de votos.

- "Inútil" -

Donald Trump faz tudo ao contrário.

Em seus comícios, muitos deles para milhares de pessoas, o candidato republicano inflama sua retórica todos os dias.

Ele chama os migrantes de "assassinos" e "terroristas" e diz que "envenenam o sangue do país".

Não evita chamar Harris de "estúpida", que deveria "passar por um teste cognitivo" ou de "vice-presidente de merda".