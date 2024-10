Lula resiste a pressão para apoiar Hugo Motta na Câmara

Bulhões fez inúmeros gestos de apoio a Motta. Compareceu a almoço com ele e o seu fiador, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em setembro. E esteve nesta terça no anúncio de Lira em favor de Motta.

Lula faz frente ao movimento e mantém estreita a aliança com o governador do Pará, Helder Barbalho. Ele é uma das principais lideranças do MDB com cacife para "segurar" o partido na Câmara. No segundo turno, Lula apoiou o candidato do MDB à prefeitura de Belém, Igor Normando, e numa rara aparição de campanha, chegou a ir à cidade em benefício do aliado.

Aliados de Lula afirmam que o presidente segue firme na decisão de não apoiar ninguém formalmente na sucessão da Câmara —mesmo com petistas interessados em apoiar Motta e se mostrarem comprometidos com Arthur Lira.

PT fiel da balança

O apoio da bancada petista se tornou fundamental para os candidatos a presidente da Câmara conseguirem se viabilizar. Parte quer apoiar o nome de Lira — antes era Elmar Nascimento, mas ele foi preterido em benefício de Hugo Motta.