ONU pede 'reformulação' das estratégias de desenvolvimento do Sul Global

Os países do Sul Global enfrentam desafios cada vez maiores para navegar em uma economia global "enfraquecida", alertou, nesta terça-feira (29), as Nações Unidas em um relatório, pedindo uma "reformulação" as estratégias de desenvolvimento.

O crescimento lento, a dívida elevada e o enfraquecimento do investimento e do comércio pioraram as fraturas econômicas entre países industrializados e em desenvolvimento, apontou o relatório da ONU Comércio e Desenvolvimento (Unctad).

Os países em desenvolvimento se viram duramente afetados pelo impacto da pandemia e as sucessivas crises que a seguiram, ressaltou em uma coletiva de imprensa a secretária-geral da Unctad, Rebeca Grynspan.