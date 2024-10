Single com participação de Liam Payne será lançado na sexta-feira

Um single com a participação de Liam Payne e do cantor americano Sam Pounds será lançado na sexta-feira (1º), o primeiro single do ex-integrante do One Direction após sua morte em 16 de outubro em Buenos Aires, anunciou o artista americano.

Ao relatar o lançamento, Pounds disse que espera que a faixa, "Do No Wrong", seja "uma bênção para o mundo", inclusive para a família de Payne, que está de luto.

"Rezo para que essa música eclipse os ecos negativos", publicou o cantor e compositor americano nas mídias sociais, junto com a arte em preto e branco do single, que mostra um anjo alado voando em direção a um coração partido.