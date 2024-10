Unifil afirma que foguete do Hezbollah ou seus aliados atingiu seu quartel-general no Líbano

A força de manutenção da paz da ONU no Líbano, a Unifil, disse nesta terça-feira (29) que um foguete, provavelmente disparado pelo Hezbollah ou por um grupo aliado, atingiu o seu quartel-general no sul do país, ferindo ligeiramente algumas forças de manutenção da paz.

"Um foguete atingiu o quartel-general da Unifil em Naqura, incendiando uma oficina de veículos", informou a Unifil em um comunicado, acrescentando que o projétil "foi disparado do norte do quartel-general da Unifil, provavelmente pelo Hezbollah ou por um grupo aliado" do movimento islamista em guerra com Israel.

