EUA mata 35 jihadistas em ataques aéreos na Síria

Segundo o Exército americano, não há civis mortos.

"Os ataques aéreos interromperam a capacidade do ISIS de planejar, organizar e realizar ataques contra civis, aliados e parceiros dos Estados Unidos em toda a região", acrescentou o Centcom.

As forças americanas e iraquianas realizaram uma incursão conjunta na semana passada que, segundo Bagdá, deixou nove jihadistas mortos, incluindo o principal líder do EI no país.

Em 18 de outubro, o Comando Central americano anunciou que as forças iraquianas haviam matado um alto comandante do grupo e três combatentes.

No final de agosto, forças americanas e iraquianas mataram 14 combatentes do Estado Islâmico no deserto ocidental do Iraque, incluindo quatro líderes do grupo, informou o Centcom.

O Exército dos EUA tem cerca de 900 soldados na Síria e 2.500 no Iraque como parte da coalizão internacional para combater o Estado Islâmico, uma força estabelecida em 2014 para ajudar a combater jihadistas.