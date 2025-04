Crime e desemprego, os desafios do próximo presidente do Equador

"Somos vítimas do narcotráfico", afirma à AFP Richard Salazar, diretor de um sindicato de bananeiros (Acorbanec). "Somos vítimas da criminalidade e do crime organizado com extorsões" e, apesar dos controles, os traficantes usam os grandes carregamentos de fruta para transportar cocaína, explica.

Em uma economia deprimida, o desemprego e o subemprego afetam quase 23% da população e a pobreza chega a 28%, segundo números oficiais.

Há "muita informalidade" no mercado de trabalho, com emprego mal remunerado e precário, diz Acosta Burneo.

Em uma praça central, o aposentado Gerardo Ortiz brinca ao apontar para seu "carro". Na verdade, é uma bicicleta enferrujada apoiada em uma árvore. Sua aposentadoria mensal de 280 dólares (1.644,00) dá apenas para "sobreviver", não para "viver bem", afirma o septuagenário.

- Investimentos necessários -

A falta de investimento "se reflete em uma economia que não cresce como deveria", segundo o analista da Spurrier.