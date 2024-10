Funcionários dos EUA vão debater com Israel avanços para fim de conflitos em Gaza e Líbano

Funcionários americanos do alto escalão viajaram nesta quarta-feira (30) a Israel com o objetivo de avançar nas negociações de acordos que encerrem a guerra na Faixa de Gaza e no Líbano, confirmou o Departamento de Estado.

Amos Hochstein, responsável americano para tratar do conflito entre Israel e Líbano, e Brett McGurk, o principal funcionário da Casa Branca para o Oriente Médio, liderarão as conversas com Israel.

Os dois "estão viajando a Israel para abordar aspectos, incluindo uma resolução diplomática no Líbano, e também sobre como acabar com o conflito em Gaza", informou a repórteres o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.