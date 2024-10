Ciro Nogueira: direita precisa de nome em 25 com ou sem anistia a Bolsonaro

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) defendeu, em entrevista ao UOL News nesta quarta-feira (30), que o campo da direita escolha seu representante para disputar as eleições presidenciais até o fim de 2025, independentemente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continuar ou não inelegível.

Para o senador, que é presidente nacional do PP, o processo não pode ser igual ao da escolha de Fernando Haddad para disputar as eleições em 2018 — na época, Lula (PT) estava inelegível e preso, mas era o nome do PT para a disputa até o último dia do prazo do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).