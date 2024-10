Rússia multa Google em US$ 2,5 decilhões por bloqueio de mídia estatal

A Justiça russa pede que o Google pague 2 undecilhões de rublos (2,5 decilhões de dólares) por bloquear 17 canais de televisão estatais ou pró-Kremlin no YouTube. As informações são do jornal russo RBC.

O que aconteceu

Multa é de 2.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 dólares. Em reais, isso se traduz para R$ 14.421.491.892.250.000.000.000.000.000.000.000 na cotação atual.

Processo se iniciou em 2020. Naquele ano, o YouTube bloqueou as contas das televisões TV Tsargrad e RIA FAN por "violações da legislação sobre sanções e regras comerciais". Em agosto, a Tsargrad apelou ao Tribunal de Arbitragem de Moscou, pedindo a liberação da conta do YouTube.