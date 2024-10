Israel diz que atacou centros de comando do Hezbollah em Baalbek e Nabatieh

O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira (30) que atacou "centros de comando e infraestruturas" do Hezbollah com bombardeios durante o dia contra as cidades de Baalbek, no leste do Líbano, e Nabatieh, no sul.

"O Hezbollah utiliza sistematicamente infraestruturas civis e de regiões no Líbano para preparar e realizar atividades terroristas, colocando em perigo deliberadamente a vida de civis libaneses", acrescentou em comunicado.

Um bombardeio perto de Nabatieh, no sul, matou o número dois da força de elite do Hezbollah, Mustafa Ahmad Shahadi, afirmou anteriormente o Exército israelense.