Hamilton acredita que Norris pode tirar título da F1 de Verstappen

Hamilton, de 39 anos, também destacou a emoção que o duelo entre Verstappen (Red Bull) e Norris trouxe para o campeonato de 2024. Faltando quatro provas até o final da temporada o holandês lidera com 362 pontos, contra 315 do piloto da McLaren.

"É realmente emocionante para o esporte", disse Hamilton. "Os dois últimos anos não foram necessariamente tão emocionantes, com Max liderando".

Embora tenha sido comedido em suas palavras, o britânico considerou que voltar a usar caixas de brita pode conter estilos agressivos de pilotagem como o de Verstappen, que no GP do México recebeu duas penalizações de dez segundos.

"As áreas de escape da pista não ajudam. Se fossem com brita ou grama, eles não fariam isso", afirmou o astro da Mercedes, que foi vítima de táticas similares do holandês no GP do Brasil de 2021.

"As normas continuam sendo as mesmas que em 2021. Então o que vimos em 2021, comigo e com Max, continua acontecendo hoje e continuará até que haja uma mudança", apontou.

- A "experiência emocionante" de pilotar carro de Senna -

Hamilton também confirmou que terá a "experiência emocionante" de pilotar no sábado a McLaren MP4/5, com a qual Ayrton Senna foi campeão do mundo em 1990.