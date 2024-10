'Temos de fechar a fronteira': o que dizem brasileiros que votam em Trump

Estamos vivendo uma invasão sem precedentes nas nossas fronteiras promovida pelo governo Biden/Harris. Aqui em Nova York está um caos. Precisamos fechar as fronteiras e rever as políticas de imigração.

Trump tem um discurso de ataque aos imigrantes. Isso te incomoda? Você tem medo de ser alvo de mais xenofobia, se ele vencer?

Essa afirmação não é verdadeira. Como imigrante legal neste país, registrada no partido Republicano e participante ativa dos eventos de Trump, afirmo que muitas falas dele são tiradas de contexto. Participei no fim de semana do comício de Trump no Madison Square Garden e posso afirmar com propriedade que havia pessoas de todos os países, raças e religiões. Nunca me senti discriminada por ser brasileira ou imigrante, e não vejo como a vitória de Trump vai incentivar esse tipo de comportamento.

Estamos vivendo uma situação muito complicada nos EUA neste momento. Somos a favor de imigração legal e que passe por todos os processos legais. Muitas pessoas estão entrando ilegalmente pela fronteira do país, sem documentação e sem "background check". Muitas crianças e mulheres vítimas de tráfico humano, contrabando de drogas como o Fentanyl, por exemplo, e entrada de várias gangues como a Tren De Aragua. A criminalidade aumentou consideravelmente no país.

Já entraram mais de 10 milhões de ilegais nos EUA desde 2020. Esse fluxo de ilegais também vem custando muito caro para os pagadores de impostos americanos e eu, como contribuinte, não concordo com essa politica.

Como um governo de Trump ajudaria na sua vida cotidiana?