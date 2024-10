Incêndio no Shopping 25 entra na fase final de rescaldo após 25 horas

Imóvel está com o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros vencido desde agosto, informou o capitão Maykon Cristo. Já o certificado de segurança do shopping foi emitido pela prefeitura em 2022 e é válido até 2027, segundo a Defesa Civil.

Incêndio começou por volta das 6h44 de ontem. Algumas lojas já estavam abertas e três pessoas precisaram de atendimento após inalar fumaça. A funcionária de uma loja de jeans contou ao UOL que ficou sabendo do fogo após ouvir gritaria e correria pelos corredores.

Fogo teria começado em uma loja infantil no térreo do Shopping 25, relataram funcionários ao UOL. As autoridades ainda não confirmam a informação.