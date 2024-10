Líder do Radiohead discute com manifestante pró-palestino em show na Austrália

O líder do grupo Radiohead, Thom Yorke, saiu brevemente do palco durante um show na Austrália após uma discussão com um manifestante pró-palestino.

Yorke estava fazendo um show solo na quarta-feira à noite em Melbourne quando um espectador começou a reclamar do crescente número de mortos em Gaza.

"Quantas crianças mortas serão necessárias para que você condene o genocídio em Gaza?", questionou o manifestante.