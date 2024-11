Análise de dados sugere fraude nas eleições da Geórgia, diz pesquisador

Uma análise dos dados eleitorais nas disputadas eleições na Geórgia, que a oposição denunciou como "roubadas" e o Ocidente criticou por irregularidades, sugere fraude generalizada, disseram um pesquisador e um órgão de fiscalização eleitoral nesta sexta-feira (1º).

A oposição pró-europeia recusou-se a reconhecer a vitória do partido governante Sonho Georgiano nas eleições legislativas de sábado e a entrar no "ilegítimo" Parlamento recém-eleito.

A presidente, Salome Zurabishvili, em desacordo com o partido no poder, também descreveu as eleições como "ilegítimas" e acusou a Rússia de interferência, o que Moscou negou.