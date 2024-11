Leverkusen empata sem gols com Stuttgart na abertura da rodada do Alemão

O Bayer Leverkusen, atual campeão, empatou em casa com o Stuttgart em 0 a 0 nesta sexta-feira (1º), no jogo que abriu a 9ª rodada do Campeonato Alemão.

Este é o segundo empate consecutivo da equipe na Bundesliga, depois do 2 a 2 com o Werder Bremen no último fim de semana.

Com o resultado, o Leverkusen (3º) soma 16 pontos e fica provisoriamente no Top 4 da tabela. Bayern de Munique (1º) e RB Leipzig (2º), que têm 20 pontos cada, podem aumentar sua vantagem no sábado com seus respectivos confrontos com Union Berlin (4º) e Borussia Dortmund (7º).