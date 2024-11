Líbano afirma que bombardeios prolongados mostram 'rejeição' de Israel a uma trégua

Estes foram os primeiros ataques em uma semana contra esta zona nos arredores da capital do Líbano e regiões do sul e leste do país também sofreram bombardeios.

As declarações do chefe do governo libanês foram publicadas um dia depois da visita a Israel dos emissários dos EUA Amos Hochstein e Brett McGurk, que se reuniram com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para buscar "medidas para acabar com o conflito em Gaza" e falar "de uma solução política" no Líbano.

Netanyahu disse aos diplomatas americanos na quinta-feira que qualquer trégua deve "prevenir qualquer ameaça à sua segurança por parte do Líbano".

A guerra que assola a Faixa de Gaza desde 7 de outubro de 2023 estendeu-se ao Líbano, onde Israel tem realizado ataques aéreos massivos contra o movimento xiita Hezbollah desde 23 de setembro e ataques terrestres no sul do país desde 30 de setembro.

"As declarações de Israel e as mensagens diplomáticas que o Líbano recebeu confirmam a obstinação de Israel em rejeitar as soluções propostas e em insistir na sua estratégia de massacre e destruição", declarou Mikati.

Pelo menos 1.829 pessoas morreram no Líbano desde a intensificação dos bombardeios, segundo um relatório da AFP baseado em dados do Ministério da Saúde libanês.