Festa, brilho e reivindicações a Milei em Marcha do Orgulho LGBT+ na Argentina

Em agosto, o ministro da Justiça, Mariano Cúneo Libarona, declarou no Congresso que seu governo rejeitava "a diversidade de identidades sexuais que não se alinham com a biologia", declarações que foram repudiadas por grande parte do espectro político.

A Federação Argentina LGBTQIAPN+ então rejeitou as declarações de um ministro que "deveria estar protegendo" os direitos humanos fundamentais "em vez de violá-los".

"Quando não há uma mensagem que ajude a apagar todo esse ódio e, pelo contrário, o incentiva, é quando mais precisamos estar aqui unidos, pedindo por nossos direitos e que nos deixem ser, basicamente; não pedimos muito", diz Bouder à AFP.

- Escassez -

"É negativo o descaso e a violência com que as pessoas estão sendo tratadas hoje, as minorias de todo tipo", comenta Claudio Gronski, um contador de 60 anos que participou da marcha com sua barba multicolorida.

"Hoje não estão distribuindo medicação para o HIV, não estão distribuindo preservativos; é algo que nos faz retroceder a uma época inicial de intolerância que não deveria existir", diz à AFP.