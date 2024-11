Girona sofre mas vence Leganés (4-3) em casa no Espanhol

Em termos estritamente futebolísticos, Miguel Gutiérrez abriu o placar para a equipe catalã com um chute aos 21 minutos, mas o Leganés empatou apenas três minutos depois, por meio do peruano Renato Tapia.

Um cruzamento de Gutiérrez permitiu ao capitão Arnau Martínez colocar o Girona na frente aos 31 minutos. O Leganés respondeu empatando novamente, aos 41 minutos, com Juan Cruz.

No segundo tempo, o Girona continuou tomando a iniciativa e voltou a ficar na frente, desta vez com dois gols, um do veterano atacante uruguaio Cristhian Stuani, de 38 anos (62' de pênalti) e outro com um gol contra de Sergio González (73').

O marroquino Munir El Haddadi diminuiu para o 'Lega' aos 77 minutos, com um chute certeiro de longa distância, e deu muita emoção aos últimos 15 minutos de jogo, com o Girona resistindo com unhas e dentes.

O Leganés, recentemente promovido à elite da Liga, é décimo quinto após o revés na Catalunha.

Também neste sábado, o Osasuna derrotou o Valladolid por 1 a 0 e subiu provisoriamente ao quarto lugar, dentro da zona da Liga dos Campeões, confirmando o seu excelente início de temporada.