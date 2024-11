Cabanas e trilhas alpinas da Áustria estão em risco devido ao aquecimento global

Como o país depende em grande escala do turismo de montanha, os investimentos para manter as trilhas "dobraram nos últimos cinco anos", acrescenta Georg Unterberger, gerente das cabanas e trilhas de montanha do clube Austrian Alpine.

A cada ano, cerca de um milhão de pessoas visitam as mais de 200 cabanas de montanha operadas pelo Austrian Alpine Club, o maior do país.

- Perigo de Avalanche -

A trilha que leva à cabana Zittel, na montanha Sonnblick, de 3.106 metros de altura, na região de Salzburgo, sempre foi muito difícil, mas "agora está ainda mais perigosa", diz Unterberger.

Às vezes, os montanhistas precisam de equipamentos de escalada, como cordas e degraus de aço na trilha, pois o derretimento da geleira que antes chegava à cabana popular trouxe à tona faces íngremes de rocha e vastos escombros.

Na parte superior, as fundações dilapidadas do abrigo e as telhas de madeira desgastadas pelo tempo precisam urgentemente de renovação e isolamento térmico.