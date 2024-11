'Se ela não vencer, estamos perdidos', diz apoiadora de Kamala Harris

"Se ela não vencer, estamos perdidos. Completamente. Ele [Donald Trump] vai arruinar tudo. Não tem controle, não há mais equilíbrio de poderes", diz preocupada. Ao seu lado, seu filho de 16 anos, Asher, afirma que o que está em jogo nesta eleição é "a preservação do nosso sistema democrático".

- "Difícil conversar" -

Sob as árvores amareladas e meio desfolhadas do outono, alguns percussionistas animam o ambiente antes do comício, no qual é prevista a presença de estrelas como Lady Gaga e Oprah Winfrey, ao pé da escadaria do museu que Sylvester Stallone subiu na famosa cena de "Rocky".

Após uma campanha marcada por reviravoltas extraordinárias em um país que parece mais dividido do que nunca, Yvonne Tinsley, contadora de 35 anos, só quer "que isso termine".

Ela está cansada da propaganda política na televisão e de ter que explicar aos amigos que os vídeos postados no Facebook ou Instagram geralmente contêm informações falsas.

Prudente, ela não espera milagres de Kamala Harris. "Sei que ela não vai mudar tudo", diz. Mas há coisas demais em jogo se Donald Trump voltar à Casa Branca.