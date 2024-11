Cidadão turco é detido nos EUA por violar sanções contra Venezuela

"A estatal venezuelana PDVSA foi sancionada pelo governo americano para impedir que o regime atual continue explorando os recursos da nação enquanto permanece ilegalmente no poder", acrescentou Graves.

De acordo com a acusação, Torlak e seus cúmplices operavam desde pelo menos novembro de 2020 uma complexa engenharia para driblar as sanções americanas e transportar petróleo oriundo da Venezuela e do Irã.

Para burlar a vigilância dos EUA, eles ocultavam a identidade dos petroleiros mudando seus nomes e bandeiras, além de desativarem os dispositivos eletrônicos que rastreiam suas localizações.

Torlak e seus cúmplices supostamente receberam dezenas de milhões de dólares da PDVSA pelo transporte de petróleo venezuelano.

Os supostos cúmplices de Torlak não foram identificados pelo nome na denúncia, mas foram descritos como um cidadão ucraniano, um funcionário de uma companhia de navegação com sede na China e um capitão de navio petroleiro baseado na Turquia.

