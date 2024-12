Militares presos recebiam visitas diárias; regra prevê apenas 3 por semana

Visitantes precisam ser autorizados previamente. Os nomes passam por Alexandre de Moraes, sejam eles de familiares ou de advogados.

No que se refere aos dias de visitação: as visitas são realizadas às terças-feiras, quintas-feiras e domingos, mediante agendamento prévio e, excepcionalmente, em outros dias desde que autorizadas por este Comando, sem nunca exceder os 3 (três) dias de visitas semanais, previstas por preso.

Trecho da explicação enviada pelo general Ricardo Piai Carmona, comandante do Comando Militar do Planalto, ao ministro Alexandre de Moraes sobre as visitas aos militares presos.

Militares respondem e negam irregularidades

General Eduardo Tavares Martins, comandante da 1ª Divisão do Exército, disse que não houve determinação expressa do STF sobre como deveriam ocorrer as visitas de familiares. O general Ricardo Moussallem, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste, também negou irregularidades nas visitas em explicação enviada nesta tarde ao ministro.

Moraes também cobrou explicações do Comando Militar do Planalto, sediado em Brasília, que ainda não respondeu. Na capital federal estão detidos desde o começo do mês o general da reserva Mario Fernandes, e os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima e Rodrigo Bezerra Azevedo. Relatório de visitas mostram visitações em vários dias seguidos e não três vezes por semana, como define o regulamento para prisões especiais.