Dom Phillips e Bruno Pereira foram assassinados na Amazônia em retaliação ao ativismo do brasileiro

O duplo assassinato em 2022 do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira foi motivado pela atividade fiscalizatória do brasileiro sobre ações ilegais na Amazônia, segundo as conclusões da investigação da polícia.

A Polícia Federal indicou em nota, divulgada nesta segunda-feira, que a investigação "confirmou que os assassinatos foram em decorrência das atividades fiscalizatórias promovidas por Bruno Pereira", que trabalhava em defesa dos direitos dos indígenas e contra os crimes ambientais na região.

Phillips, um jornalista autônomo que colaborava para o The Guardian, e Pereira, funcionário da Funai, desapareceram em 5 de junho de 2022 no Vale do Javari, uma remota reserva indígena no norte do Brasil, perto da fronteira com a Colômbia e o Peru, onde operam traficantes de drogas, pescadores ilegais, garimpeiros e caçadores furtivos.