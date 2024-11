Gabriel Pec supera Suárez e é eleito a contratação do ano na MLS

O brasileiro Gabriel Pec, atacante do Los Angeles Galaxy, foi eleito nesta segunda-feira (4) a contratação do ano da liga americana de futebol (MLS), superando na votação o uruguaio Luis Suárez, do Inter Miami.

Pec, de 23 anos, é o primeiro jogador do LA Galaxy a receber este prêmio desde o sueco Zlatan Ibrahimovic (2018) e o primeiro brasileiro desde Luciano Emílio (2007), que na MLS vestiu a camisa do DC United.

Contratado junto ao Vasco por R$ 48,9 milhões, Gabriel Pec brilhou em sua primeira temporada nos Estados Unidos com 16 gols e 14 assistências em 33 jogos disputados.