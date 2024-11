Liga dos Campeões terá 4ª rodada de reencontros pela Europa

Agora à frente do atual campeão alemão, Alonso foi cotado para substituir Jürgen Klopp no comando dos 'Reds' quando o treinador alemão anunciou que não continuaria no clube após o término da temporada passada.

Agora comandado pelo holandês Arne Slot, o Liverpool vive bom momento, sem perder desde meados de setembro, líder do Campeonato Inglês e invicto na Champions, dividindo a liderança com o Aston Villa.

O Leverkusen, por sua vez, não vem mostrando o mesmo desempenho da temporada passada e já está sete pontos atrás do líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique, mas tem boa campanha na Champions, com duas vitórias e um empate.

- Duelo de invictos em Lisboa -

Depois de três rodadas, três equipes continuam invictas, e duas delas vão se enfrentar nesta terça-feira, em Lisboa: Sporting e Manchester City.

Depois de perder a liderança da Premier League no fim de semana, com a derrota para o Bournemouth (2 a 1), o City vai à capital portuguesa enfrentar o time do técnico Rúben Amorim, que a partir da semana que vem assumirá o Manchester United.